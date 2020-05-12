У комісії з журналістської етики прокоментували інтерв’ю Гордона з Поклонською

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення та Комісія з журналістської етики не можуть мати претензій до Дмитра Гордона щодо його інтерв’ю з колишнім «прокурором Криму» Наталією Поклонською.

Про це сказала в коментарі Укрінформу заступник шеф-редактора «Детектор медіа», член Комісії з журналістської етики Світлана Остапа.

«Гордон брав інтерв’ю дистанційно, тобто виконав свою журналістську роботу, і в даному випадку якихось норм закону не порушив. Якби він брав інтерв’ю очно, то були би питання, оскільки Поклонська перебуває у розшуку, проти неї порушено кілька проваджень, зокрема щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та державної зради. По-друге, це відеоінтерв’ю розміщене на YouTube, а він українським законодавством жодним чином не регулюється. Якби це було на телеканалі, то Нацрада могла б реагувати на скарги глядачів, перевіривши, чи немає порушень українського законодавства з боку телекомпанії Щодо Комісії з журналістської етики, вона теж не може мати претензій, я не бачу, щоб Гордон в даній ситуації порушив Кодекс журналістської етики», - пояснила Остапа.

Водночас вона не виключила, що юристи, уважно переглянувши інтерв'ю, можуть у ньому "щось знайти", але на її думку, антиукраїнських закликів з боку Гордона у ньому немає.

«Гордон весь час виправдовує і Революцію гідності, коли Поклонська каже, що це переворот. Він наголошує на анексії Криму – що вона була незаконна, що референдум був незаконний, як і все, що нині там відбувається», - зазначила експерт.

Остапа нагадала, що в історії були випадки, коли журналісти брали інтерв’ю, зокрема, у військових злочинців. Тобто, журналісти виконують свою роботу, намагаючись отримати інформацію з перших вуст.

«Звичайно, це дуже резонансне інтерв’ю, воно неоднозначне. Те, що я бачила: Гордон ставить Поклонській запитання досить гострі, хоча часто посміхається і підтакує їй, фамільярно називає її Наташа, а вона його – Діма. Трошки, це в його стилі, вихваляється. Але, в принципі, запитання він ставить гострі, зокрема кілька разів по Криму – він наполягає, що це анексія, вона не погоджується, але він все одно стверджує, що це анексія, що це не визнано іншими державами. Тобто, він має свою позицію, вона – свою, і він на її позицію не пристає. Так само, як і стосовно Майдану. Таким чином він не порушив законодавство», - вважає Остапа.

З іншого боку, за її словами, виникає запитання, чи варто було "легітимізувати" Поклонську, і у цьому контексті вона не виключає ймовірності заяв громадських організацій.

"Але тут, я вважаю, теж є певний плюс, тому що те, що наговорила в інтерв’ю на три години Поклонська, може стати в пригоді тим самим слідчим для її ж покарання", - додала Остапа.

Водночас вона нагадала, що те, що відбувається на YouTube і взагалі в соцмережах, поки що українським законодавством не регулюється.

«Це прописано тільки в законопроєкті про медіа, який іще не дійшов до розгляду в парламенті, навіть до першого читання. Цим документом всі ці речі будуть регулюватися», – наголосила експерт.

Як повідомлялося, журналіст Дмитро Гордон 11 травня виклав у YouTube інтерв’ю з Наталією Поклонською - колишнім українським юристом, яка після початку анексії Російською Федерацією Криму перейшла на бік РФ. У березні 2014 року – жовтні 2016-го вона була «прокурором» Криму, а з жовтня 2016 року є депутатом Держдуми РФ.

В Україні проти Поклонської відкрито кілька кримінальних проваджень, зокрема, її підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та державній зраді. Вона перебуває в розшуку.