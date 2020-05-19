Гордон заявив, що записував інтерв’ю з Гіркіним і Поклонською разом зі спецслужбами

Журналіст Дмитро Гордон повідомив, що записав інтерв’ю з експрокурором Криму Наталією Поклонською та колишнім ватажком бойовиків "ДНР" Ігорем Гіркіним "у співдружності" зі спецслужбами України, а ці матеріали вже направив у Гаагу.

Про це йдеться у зверненні Гордона.

Він прямо сказав, що зробив інтерв’ю "з терористом Гіркіним".

"У багатьох людей виникло нерозуміння, чому Дмитро Гордон, відомий своєю українською позицією, бере інтерв’ю у Наталії Поклонської та Ігоря Гіркіна. Багато людей — недальновидних, неосвічених, нерозуміючих, поспішили затаврувати мене за це ганьбою", — сказав журналіст.

Гордон заявив, що "для розуміючих та розумних" каже "офіційно" — інтерв’ю з Поклонською та Гіркіним він зробив "у співдружності з українськими спецслужбами".

"Ці інтерв’ю ніколи ніхто не робив і в Україні ніколи ніхто не опитував ані Поклонську, ані Гіркіна щодо зради та злочинів, які були скоєні за участі цих людей на території України. Сьогодні флешки з матеріалами цих інтерв’ю перебувають у Гаазі, і ці свідчення Поклонської та Гіркіна стануть одними з основних свідчень у судовому процесі у справі про анексію Криму та розв’язування війни на Донбасі", — пояснив він.

Також Гордон звернувся до учасників акції біля його офісу у Києві з вимогою, аби вони "прибрали та стерли" все, що там залишили.

Він пригрозив їм відповідальністю і запевнив, що всіх людей на акції зафіксували.

Як повідомлялося, 18 травня на сайті інтернет-видання "ГОРДОН" з'явилося інтерв'ю Дмитра Гордона з одним із ватажків бойовиків "ДНР" 2014 року, "міністром оборони ДНР" Ігорем Гіркіним (Стрєлковим).

Минулого тижня Гордон оприлюднив запис інтерв'ю з колишнім "прокурором Криму" Наталією Поклонською.