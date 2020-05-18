Активісти влаштували протест під офісом видання "Гордон.ua"
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Укрінформ
Близько сотні активістів влаштували акцію під офісом журналіста Дмитра Гордона та однойменного інтернет-видання на знак протесту проти інтерв'ю з так званим експрокурором Криму Наталією Поклонською і керівником терористів Ігорем Гіркіним (Стрєлковим).
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Активісти скандують гасла і роблять різні написи на асфальті перед будівлею. На місці присутня поліція.Активісти протестували під офісом "Гордон.ua" // Фото: Євген Котенко. Укрінформ
Як повідомлялося, 18 травня на сайті інтернет-видання "ГОРДОН" з'явилося інтерв'ю Дмитра Гордона з одним із ватажків бойовиків "ДНР" 2014 року, "міністром оборони ДНР" Ігорем Гіркіним (Стрєлковим).
Минулого тижня Гордон оприлюднив запис інтерв'ю з колишнім "прокурором Криму" Наталією Поклонською.