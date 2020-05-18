Активісти влаштували протест під офісом видання "Гордон.ua"

Близько сотні активістів влаштували акцію під офісом журналіста Дмитра Гордона та однойменного інтернет-видання на знак протесту проти інтерв'ю з так званим експрокурором Криму Наталією Поклонською і керівником терористів Ігорем Гіркіним (Стрєлковим).