Активісти влаштували протест під офісом видання

Активісти влаштували протест під офісом видання "Гордон.ua"

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Укрінформ
Близько сотні активістів влаштували акцію під офісом журналіста Дмитра Гордона та однойменного інтернет-видання на знак протесту проти інтерв'ю з так званим експрокурором Криму Наталією Поклонською і керівником терористів Ігорем Гіркіним (Стрєлковим).

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Активісти скандують гасла і роблять різні написи на асфальті перед будівлею. На місці присутня поліція.

Активісти протестували під офісом "Гордон.ua" // Фото: Євген Котенко. Укрінформ

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Як повідомлялося, 18 травня на сайті інтернет-видання "ГОРДОН" з'явилося інтерв'ю Дмитра Гордона з одним із ватажків бойовиків "ДНР" 2014 року, "міністром оборони ДНР" Ігорем Гіркіним (Стрєлковим).

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Минулого тижня Гордон оприлюднив запис інтерв'ю з колишнім "прокурором Криму" Наталією Поклонською.

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