У прокуратурі АРК розповіли, на якому етапі справа Поклонської

Колишня «прокурорка» анексованого Криму Наталія Поклонська, яка нині є «депутатом» Держдуми Росії за підсумками незаконних виборів, проведених Москвою на півострові, перебуває у розшуку,

Як заявив прокурор відділу прокуратури АРК Кирило Копійка в ефірі проєкту Радіо Свобода "Радіо Крим.Реалії", прокуратура АРК вирішує питання про проведення стосовно неї заочного кримінального розслідування.

Проти Поклонської розслідують кримінальну справу за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).

За словами прокурора, Поклонська, будучи представником окупаційної влади, сприяла забороні Меджлісу кримськотатарського народу. Також Поклонська брала участь у незаконному кримінальному переслідуванні учасників мітингу 26 лютого 2014 року під стінами Верховної Ради АРК.

Прокурор зазначив, що учасників мітингу переслідували за законодавством Росії, хоча 26 лютого 2014 року Крим ще не був окупований Росією і в такому випадку повинні застосовуватися українські закони.

«Підозрювана оголошена в розшук. Кримінальне провадження зупинено в зв'язку з розшуком підозрюваної. На даний момент вирішується питання щодо здійснення спеціального (заочного – ред.) досудового розслідування щодо підозрюваної», – повідомив прокурор.

Копійка підкреслив, що прокуратура АРК направила їй повідомлення про підозру усіма можливими способами, включаючи повідомлення в соцмережах.

«Крім того, підозрювана уклала договір з адвокатами, які беруть активну участь у цьому кримінальному провадженні, в тому числі під час розгляду клопотань. Тому коментар Поклонської щодо її необізнаності фактично не відповідає дійсності», – сказав він.

Нагадаємо, напередодні український журналіст Дмитро Гордон виклав у Youtube запис інтерв’ю, яке він узяв у Поклонської.

Наталія Поклонська - колишній український юрист, яка після окупації Криму в 2014 році перейшла на бік Росії. Указом президента РФ Путіна була призначена "прокурором" окупованого Криму. Згодом була обрана до Державної Думи РФ.

В Україні проти Поклонської порушено низку кримінальних справ, у тому числі за державну зраду і причетність до незаконної заборони Меджлісу кримськотатарського народу.