Туреччина висловила підтримку кримським татарам та цілісності України

Туреччина підтримує кримських татар у їхньому прагненні жити в безпеці та мирі, зберігаючи свою ідентичність, та вкотре заявляє про підтримку територіальної цілісності України.

Про це йдеться в заяві речника МЗС Туреччини Хамі Аксойа з нагоди 76-ї річниці депортації кримських татар, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«76 років тому в цей день кримськотатарські тюрки, корінне населення Криму, були насильно вивезені з батьківщини та депортовані у нелюдських умовах. Значна частина 250 тисяч кримських татар втратила життя або в дорозі, або на засланні. Кримські татари після заслання 1944 року десятиліттями не могли повернутися на батьківщину», - йдеться у заяві.

У документі наголошується, що Туреччина, як і раніше, підтримує кримськотатарський народ та територіальну цілісність України.

Водночас МЗС Туреччини нагадує, що у ці дні минають роковини ще однієї трагедії - «черкеського заслання».

«156 років тому, 21 травня, народи Кавказу були змушені залишити батьківщину в тяжких умовах, внаслідок чого було втрачено багато людей. Ми поділяємо біль наших братів кримських татар та братніх народів Кавказу, вшановуємо їх пам’ять та бажаємо милості Аллаха до тих, хто втратив життя під час цих трагічних подій, що залишили незгладимий слід у нашій спільній пам’яті», - йдеться в заяві МЗС Туреччини.

18 травня в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.

Українські дипустанови в Анкарі, Стамбулі та Анталії вивісили кримськотатарські прапори в пам'ять про жертв геноциду кримськотатарського народу. О 16.00 розпочався міжнародний траурний онлайн-мітинг, присвячений пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.