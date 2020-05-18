Посол України в Туреччині: Депортація 1944 року - злочин проти людяності без терміну давності

Депортація кримськотатарського народу з Кримського півострова сталінським режимом у 1944 році - це геноцид, злочин проти людяності, який не має терміну давності.

Про це йдеться у зверненні Надзвичайного та Повноважного Посла України в Туреччині Андрія Сибіги з нагоди 76-ї річниці депортації кримських татар.

«Сьогодні з вами ми розділяємо біль, вшановуємо річницю депортації кримськотатарського народу. Рівно 76 років тому було вчинено велике лихо, трапилася велика трагедія, - сталінським режимом було вчинено злочин проти людяності, депортація цілого народу, депортація кримських татар з їхньої Батьківщини. Цей злочин не має терміну давності, має чітку кваліфікацію у міжнародному праві, - геноцид. І український народ, як ніякий інший народ, розуміє та розділяє цей біль», - зазначив Сибіга.

Дипломат наголосив на тому, що попри історичні події 76-річної давнини, Крим нині перебуває під окупацією, на півострові тривають переслідування кримських татар.

«Сьогодні знову Крим окуповано Росією. Сьогодні знову головним об’єктом переслідувань та репресій є кримські татари на своїй Батьківщині з боку агресивної політики Кремля… Ми розділяємо з вами цей біль, лише спільними зусиллями Крим буде звільнено», - підкреслив посол.

Як відомо, українські дипустанови в Анкарі, Стамбулі та Анталії вивісили кримськотатарські прапори в пам'ять про жертв геноциду кримськотатарського народу.

Сьогодні о 16.00 відбудеться Міжнародний траурний онлайн-мітинг, присвячений пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.