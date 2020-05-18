Глави МЗС шести країн виступили з заявою до 76-х роковин депортації кримськотатарського народу

Міністри закордонних справ України, Естонії, Грузії, Латвії, Литви та Польщі висловили підтримку кримськотатарському народу в його боротьбі за свої права і наголосили на непорушності суверенітету, територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах і політичної незалежності України.

Про це йдеться у спільній заяві глав зовнішньополітичних відомств шести країн до 76-х роковин депортації кримськотатарського народу

Дипломати зазначили, що трагедія кримськотатарського народу, яка сталася 18 травня 1944 року, коли радянськими каральними органами здійснено злочинну депортацію кримськотатарського народу з території його історичного проживання - Криму, повторилася у 2014 році, коли Російська Федерація захопила і незаконно спробувала анексувати Крим, який є невід’ємною частиною України.

Глави МЗС України, Естонії, Грузії, Латвії, Литви та Польщі зауважили, що не випадково Росія, яка глорифікує сталінський тоталітарний режим, продовжує свою злочинну політику у ХХІ столітті у тимчасово окупованому Криму, що змусило тисячі кримських татар, корінний народ Криму, покинути свої домівки і виїхати до материкової України.

«Вшановуємо пам’ять численних безневинних жертв сталінської депортації кримськотатарського народу. Висловлюємо підтримку кримськотатарському народу у його боротьбі за свої права. Наголошуємо на непорушності суверенітету, територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах і політичної незалежності України. Засуджуємо агресивну політику РФ щодо України та нові репресії проти кримськотатарського народу», - заявили міністри.

Вони закликали Росію припинити порушення фундаментальних принципів міжнародного права, повною мірою виконати резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь, Україна, і вимоги міжнародного співтовариства стосовно деокупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополь.

«Які б спроби не робила Росія для легітимізації окупації півострова, факт залишається беззаперечним: Крим - це Україна», - підкреслили дипломати.

Як повідомлялося, у понеділок, 18 травня, в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.

Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3 годині ранку і тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня).