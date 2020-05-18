Президент погодив кандидатуру Джапарової на посаду першого заступника глави МЗС

Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Еміне Джапарової на посаду першого заступника міністра закордонних справ.

Про це йшлося під час його зустрічі з представниками кримськотатарського народу, повідомляє пресслужба глави держави.

«Президент наголосив, що представники кримськотатарського народу мають бути представлені на вищому дипломатичному рівні. Тому глава держави погодив кандидатуру Еміне Джапарової на посаду першого заступника міністра закордонних справ», - йдеться у повідомленні

Президент також повідомив, що днями планує підписати указ, згідно з яким Курбан-Байрам та Ураза-Байрам здобудуть статус державних релігійних свят.

Еміне Джапарова - українська журналістка кримськотатарського походження.

З квітня 2016 року вона обіймала посаду першого заступника міністра інформаційної політики України.

2 вересня 2019 р. Кабмін ухвалив постанову про оптимізацію органів центральної влади, згідно з якою на базі Міністерства інформаційної політики утворено Міністерство культури, молоді та спорту, на який покладено завдання та функції Міністерства культури й Міністерства молоді та спорту, що ліквідуються.

5 вересня 2019 р. уряд звільнив Еміне Джапарову з посади першого заступника міністра інформаційної політики.