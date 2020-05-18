У Херсоні з нагоди Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, з врахуванням карантинних вимог, не створюючи скупчення людей, протягом дня містяни один за одним покладають квіти до пам’ятного знаку «Жертвам геноциду кримськотатарського народу 1944 року».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогоднішній день припав на карантин, ми вимушені дотримуватися запроваджених урядом заходів. Саме тому ми таким чином віддаємо шану людям, які загинули 76 років тому. Ми запросили містян, щоб протягом дня вони сьогодні приходили і вшановували своєю присутністю, хвилиною мовчання, молитвою пам'ять загиблих», - зазначив у розмові з кореспондентом Укрінформу голова Херсонського міського Меджлісу Ібрагім Сулейманов.

У Херсоні вшановують пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу / Фото: Ірина Староселець, Укрінформ

Також, як розповів Сулейманов, до цієї дати радіо «Куреш» підготувало документальний цикл «Депортовані долі» про історії людей, які постраждали від геноциду. Саме 18 травня чотири телепрограми цього циклу представляють в ефірі Херсонської філії Суспільного.

Як раніше повідомляв Укрінформ, у 2019 році у Херсоні відкрили перший на материковій частині України пам’ятний знак «Жертвам геноциду кримськотатарського народу 1944 року».

У понеділок, 18 травня, в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.

Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3 годині ранку і тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня).