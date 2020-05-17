Вогник пам’яті: українців закликають вшанувати пам’ять жертв геноциду кримських татар

В Мінреінтеграції закликали о 21:00 запалити у своєму вікні вогники в пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

"Сьогодні ми долучаємося до заклику Меджлісу і просимо всіх підняти кримськотатарський прапор з траурною стрічкою, а о 21:00 запалити вогник пам’яті у своєму вікні", - зазначається у повідомленні.

Як відомо, 18 травня Україна і весь світ вшановують пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу.

В ніч з 17 на 18 травня, о 00:01, на будівлі Офісу Президента України буде показано через світлову проєкцію відео-інсталяцію, яка нагадає всім про злочини радянської влади і злочини РФ сьогодні проти кримськотатарського народу. Також 18 травня інсталяція проєктуватиметься з наставанням темного часу доби - орієнтовно з 21:00.

Окрім того, інсталяцію покажуть на будівлі Кабінету міністрів України, так само орієнтовно о 21:00, 18, 19 та 20 травня.

Примусове вигнання кримських татар з Кримського півострова радянський режим розпочав о третій годині ночі 18 травня 1944 року. Протягом двох днів з рідних домівок було виселено 180 тисяч кримських татар. Вигнання та нелюдські умови в місцях заслання мали катастрофічні наслідки – від хвороб та виснаження загинули десятки тисяч кримських татар.

У 2014 році Росія окупувала Крим і розпочала війну на сході України. Окупаційні російські адміністрації продовжують здійснювати злочини проти кримських татар – залякуючи, переслідуючи, саджаючи у тюрми.