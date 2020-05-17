На будівлях ОП та Кабміну покажуть інсталяцію про злочини проти кримських татар

У ніч на 18 травня о 00:01 на будівлі Офісу Президента України покажуть відеоінсталяцію як нагадування про злочини радянської влади і Росії сьогодні проти кримськотатарського народу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«В ніч з 17 на 18 травня, о 00:01, на будівлі Офісу Президента України буде показано через світлову проєкцію відеоінсталяцію, яка нагадає всім про злочини радянської влади і злочини РФ сьогодні проти кримськотатарського народу. Також 18 травня інсталяція проєктуватиметься з наставанням темного часу доби - орієнтовно з 21:00», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, інсталяцію покажуть на будівлі Кабінету міністрів України 18, 19 та 20 травня, так само орієнтовно о 21:00.

Сьогодні ж, 17 травня, Мінреінтеграції закликає всіх підняти кримськотатарський прапор із жалобною стрічкою, а о 21:00 запалити вогник пам’яті у своєму вікні.

«Ми пам‘ятаємо злочини радянського режиму. Примусове вигнання кримських татар з Кримського півострова злочинці радянського режиму розпочали о третій годині ранку 18 травня 1944 року. Протягом двох днів з рідних домівок було виселено 180 тисяч кримських татар. Вигнання та нелюдські умови в місцях заслання мали катастрофічні наслідки – від хвороб та виснаження загинуло десятки тисяч кримських татар», - наголосили в міністерстві.

Підкреслюється, що й у сучасному світі РФ порушила всі норми міжнародного права та обов’язків, посягнувши у 2014 році на територіальну цілісність України, окупувала Крим і розпочала війну на сході України. «Й досі окупаційні російські адміністрації продовжують військову агресію проти України, продовжують здійснювати злочини проти кримських татар – залякуючи, переслідуючи, саджаючи у тюрми. Тиск на кримськотатарський народ, організація етнічних і політично вмотивованих переслідувань та переслідувань за віросповідання – це є ніщо інше як етноцид», - заявили в Мінреінтеграції.

У міністерстві підкреслили, що обов’язок України – зробити усе необхідне для кримськотатарського народу, аби їхні права, культура, мова і традиції були збережені.

«Право кримських татар вільно жити на своїй землі буде відновлено - інакшого не дано. Ми не припинимо боротьбу, допоки не повернемо з-під російського гніту український півострів Крим», - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, 18 травня в Україні - День боротьби за права кримськотатарського народу. Відзначається щороку у річницю депортації кримськотатарського народу 1944 року.

Фото: RFE/RL