В окупованому Криму загострилась боротьба угруповань – ІС

Економічна суперкриза у державі-агресорі призвела до розгортання в окупованому Криму напівприхованої боротьби угруповань, підпорядкованих різним центрам впливу Російської Федерації.

Про це повідомляється на сайті Інформаційного спротиву з посиланням на колишного постійного представника Президента України в АР Крим Бориса Бабіна.

"Наразі чергову інформкомпанію конкуренти почали проти Аксьонова-Гобліна (так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов - ред.) через "севастопольські незалежні медіа", із неординарним формулюванням. Адже нібито Гоблін розкрадав, спільно з організаторами заходу, федеральні кошти, виділені на "Ялтинський міжнародний економічний форум"", - йдеться у повідомленні.

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Бабкін нагадав, що "ЯМЕФ" є "улюбленою іграшкою" верховної влади РФ й справа наразі не у вкрадених коштах, а саме у посяганні Гобліна на "царську велич".

"Подивимось на цікавий двобій жабок та гадюк окупаційного кубла.

А те що "ЯМЕФ" має єдиним реальним наслідком збагачення вузького кола причетних організаторів, великою таємницею не було й раніше", - додав він.