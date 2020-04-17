В окупованому Криму жінка напала на поліцейського, який нагадав їй про самоізоляцію
Про це повідомляє телеканал АTR.
«На одній із центральних вулиць Сімферополя 35-річна місцева жителька напала і заподіяла тілесні ушкодження співробітнику поліції, який ніс службу з контролю за дотриманням громадянами вимог, установлених указом «глави» Республіки Крим», - йдеться в повідомленні.
Інцидент стався вдень 16 квітня на вулиці Пушкіна в центрі Сімферополя, коли поліцейські патрулювали вулицю.
«Правоохоронці виявили жінку, яка організувала несанкціоновану торгівлю. На роз'яснювальну розмову про дотримання режиму самоізоляції вона відреагувала агресивно, завдавши палицею удару співробітнику поліції в область голови і зірвавши погон з плеча», - зазначили правоохоронці.
Мешканці Сімферополя загрожує покарання від 200 тисяч рублів штрафу до позбавлення волі на строк до 10 років.
В окупованому Криму «влада» через загрозу поширення коронавірусної інфекції ввела режим самоізоляції до 30 квітня, в Севастополі - до 19 квітня.
Фото: АTR