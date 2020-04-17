В окупованому Криму жінка напала на поліцейського, який нагадав їй про самоізоляцію

Мешканка Сімферополя в окупованому Росією Криму напала на поліцейського, коли той зробив їй зауваження про порушення режиму самоізоляції.

Про це повідомляє телеканал АTR.

«На одній із центральних вулиць Сімферополя 35-річна місцева жителька напала і заподіяла тілесні ушкодження співробітнику поліції, який ніс службу з контролю за дотриманням громадянами вимог, установлених указом «глави» Республіки Крим», - йдеться в повідомленні.

Інцидент стався вдень 16 квітня на вулиці Пушкіна в центрі Сімферополя, коли поліцейські патрулювали вулицю.

«Правоохоронці виявили жінку, яка організувала несанкціоновану торгівлю. На роз'яснювальну розмову про дотримання режиму самоізоляції вона відреагувала агресивно, завдавши палицею удару співробітнику поліції в область голови і зірвавши погон з плеча», - зазначили правоохоронці.

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Мешканці Сімферополя загрожує покарання від 200 тисяч рублів штрафу до позбавлення волі на строк до 10 років.

В окупованому Криму «влада» через загрозу поширення коронавірусної інфекції ввела режим самоізоляції до 30 квітня, в Севастополі - до 19 квітня.

Фото: АTR