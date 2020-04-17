В окупованому Криму зафіксували три нові випадки коронавірусу

У п'ятницю в окупованому Криму «влада» заявила про три нові зафіксовані випадки COVID-19. Загальна кількість хворих на півострові, за офіційними даними, досягла 52 (40 - у Криму, 12 - у Севастополі).

Про це повідомляє телеканал АTR із посиланням на так званого главу Криму Сергія Аксьонова.

«Це керчанин, що приїхав з Ірану, 9 квітня був в Астрахані і потім приїхав сюди. Але вже був на контролі, оскільки службам передали, що він був за кордоном, відповідно його супроводжували. Зараз діагноз підтверджено, він ізольований. Другий заражений - контактна особа в міській лікарні Армянська, контактував з хворим. Там ситуація більш-менш під контролем. Третій випадок - контактна особа в Червоногвардійському районі, жінка», - цитує Аксьонова телеканал.

В цілому, за даними офіційного ресурсу російського штабу по поширенню COVID-19 «Стопкоронавірус.рф» на 17 квітня загальна кількість захворілих на півострові досягла 52 (40 - у Криму, 12 - у Севастополі).

У Криму режим самоізоляції продовжено до 30 квітня. У Севастополі - до 26 квітня. Жителям півострова забороняється залишати місця проживання (перебування), за винятком випадків звернення за екстреною (невідкладною) медичною допомогою і випадків іншої прямої загрози життю і здоров'ю, а також проходження до найближчого місця придбання товарів. З 15 квітня «поліція» на півострові почала штрафувати громадян, які порушують режим загальної самоізоляції.

Фото: ATR