На Кавказі ліквідували майора ФСБ, який брав участь у захопленні Криму
Про це повідомляє сайт «Інформаційний спротив».
"Стало відомо, що під час проведення оперативно-бойового заходу на Північному Кавказі, було ліквідовано співробітника 2-го відділу Управління "В" Центру спеціальних операцій ФСБ майора Володимира Борисова", - повідомляє "ІС" з посиланням на Твіттер користувача «Хочу Додому» .
Повідомляється, що під час служби в спецпідрозділі ФСБ РФ "Вимпел" Борисов у 2014 році брав участь в операції з захоплення українського Криму, за що був нагороджений путінською медаллю.
На Кавказі партизани продовжують боротьбу з окупантами!— Позивний Колим 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@Kolym0224) April 16, 2020
13 квітня підірвали УАЗ зі співробітниками МВС Інгушетії.
Був вбитий майор Борисов Володимир Михайлович ЦСП ФСБ Росії "Вымпел"
Приймав участь в операціях в Україні, нагороджений медаллю ",За повернення Криму". pic.twitter.com/dT9wU2kvUc
Крім того, Борисов "відзначився" і на Донбасі.
Телеграм-канал «Donetchanyn» опублікував відеоролик, на якому видно, як на шляху прямування машини офіцера ФСБ детонує вибуховий пристрій.
"Як на Кавказі місцевими партизанами був ліквідований майор Володимир Борисов ЦСП ФСБ Росії "Вимпел", - підписав ролик автор.