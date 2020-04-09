В окупованому Криму підтвердили три нові випадки коронавірусу

В окупованому Криму підтвердили три нові випадки зараження коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє телеканал АTR із посиланням на так званого "главу" Криму Сергія Аксьонова.

«Підтверджено три нові випадки коронавірусної інфекції. За результатами епідеміологічного розслідування встановлено, що одна з хворих прибула з Москви, двоє інших - контактні по родині, обстежені у зв'язку з появою клінічних симптомів ГРВІ. Всі троє госпіталізовані до інфекційного стаціонару із дотриманням заходів біологічної безпеки», - цитує Аксьонова АTR.

У результаті кількість заражених коронавірусною інфекцією у Криму сягнула 26 осіб, ще 5 осіб з діагнозом COVID-19 раніше були зареєстровані в Севастополі.

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Загалом, за офіційними даними «влади» окупованого Криму, загальна кількість хворих на коронавірус на півострові - 31 осіба.

Як повідомлялося, в Криму продовжили оголошену з 3 по 6 квітня "самоізоляцію" до 30 квітня. Кримчани мають залишатися за місцем проживання (перебування). Винятки становлять: випадки звернення по екстрену медичну допомогу; похід до найближчого магазину; вигул собак; винесення сміття, а також походи на роботу, якщо діяльність організації не припинена.