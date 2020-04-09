У Росії перенесли суд у справі українця Приходька через карантин

У четвер російський суд в Ростові-на-Дону переніс заплановане на 9 квітня засідання щодо українця Олега Приходька.

Про це в Facebook повідомляє правозахисний сайт «Кримський процес».

«Південний окружний військовий суд РФ переніс початок судового слідства у кримінальній справі щодо українського активіста з Криму Олега Приходька, який обвинувачується у зберіганні вибухівки і намірах здійснити терористичні дії», - йдеться у повідомленні.

За даними «Кримського процесу», рішення було винесене за результатами розгляду клопотання захисту про перенесення дати судового засідання, «у зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією, карантинними обмеженнями та ускладненням транспортного сполучення між Кримом, де мешкає адвокат українського активіста, і Ростовською областю, де проходитиме судовий процес».

Сам Олег Приходько, за інформацією захисту, в судове засідання також не доставлявся. Про нову дату початку судового слідства сторони будуть повідомлені додатково.

Нагадаємо, Олег Приходько був затриманий 9 жовтня 2019 року, після обшуку в його будинку в селищі Оріхове Сакського району. У його гаражі було нібито виявлено ​​тротилову шашку із запалом для ручних гранат в металевій оболонці з-під вогнегасника з вражаючими елементами у вигляді зварювальних електродів. Сам Приходько стверджує, що все це йому підкинули. Відносно нього порушено кримінальну справу за підозрою в підготовці підриву будівлі міської адміністрації міста Саки. За версією обвинувачення, таким чином Приходько хотів вплинути на органи влади, щоб ті прийняли рішення про входження Криму до складу України. Проти нього порушили кримінальну справу за статтею 205 КК РФ (підготовка теракту) і за статтею 223-1 КК РФ (незаконне виготовлення вибухових речовин). Сам Приходько свою вину заперечує і вважає цю справу політичним переслідуванням за його проукраїнську позицію.

Раніше він вже зазнавав переслідування з боку окупаційної влади. У лютому 2019 року співробітники кримського управління ФСБ провели обшук в його будинку в селі Оріхове Сакського району. Тоді у нього вилучили українську символіку, прапори партії «Свобода», червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери і цифрові носії. Після обшуку Приходька повезли на допит до Сімферополя, де його розпитували про його зв'язки з материковою частиною України.