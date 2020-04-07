Політв'язня Приходька вивезли з Криму до СІЗО Ростова-на-Дону

Адвокат Назім Шейхмамбетов повідомив, що його підзахисний Олег Приходько, обвинувачений нібито в підготовці теракту, із сімферопольського СІЗО доставлений до Ростова-на-Дону.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

«Я отримав інформацію про те, що Олега Приходька доправили до СІЗО Ростова-на-Дону. В яких умовах його утримують там - я поки що не знаю. Деталей поки що немає, але є факт того, що Олега Аркадійовича доставили до Ростова», - розповів Шейхмамбетов.

Як повідомляв Укрінформ, у Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону має розглядатися по суті сфабрикована проти Приходька кримінальна справа. Перше засідання призначено на 9 квітня.

Українцю закидають приготування до вчинення терористичного акту, а також виготовлення, придбання і зберігання вибухових речовин.

9 жовтня 2019 року Олега Приходька затримали співробітники ФСБ. 10 жовтня Київський районний "суд" Сімферополя ухвалив узяти українця під варту, а 5 лютого - продовжив його арешт до 10 квітня.

Приходько повністю заперечує свою вину. Він заявив, що вибуховий пристрій, який нібито знайшли у нього вдома під час обшуку, йому підкинули співробітники ФСБ. Активіст пов'язує справу проти нього зі своєю проукраїнською позицією.

Прокуратура АР Крим у зв'язку з арештом Приходька розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі).

Фото: Кримська солідарність