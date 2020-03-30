Активіста Приходька етапують з окупованого Криму в РФ - адвокат

В окупованому Криму проукраїнському активісту Олегу Приходько продовжили арешт до 15 вересня, його етапують у російський Ростов-на-Дону.

Про це з посиланням на адвоката Назіма Шейхмамбетова повідомляє «Крымская солидарность».

Зазначається, що на 9 квітня на 10:00 призначено дату першого судового засідання в Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону. Справу вже передано до суду для розгляду по суті.

«Олега Приходька звинувачують за такими статтями КК РФ: ст.30 ч.1 і ч.1 статті 205 КК РФ (приготування до вчинення терористичного акту), ч.1 статті 222 КК РФ (придбання та зберігання вибухових речовин) і ч.1 статті 223-1 КК РФ (виготовлення вибухових речовин). Найближчим часом Олег Приходько буде етапований з Криму в Ростов-на-Дону», - сказав адвокат.

На даний момент він перебуває в СІЗО-1 міста Сімферополя, в тій самій камері. «Виглядає бадьоро, критичних скарг і зауважень на здоров'я та умови утримання - немає. Ліки передають своєчасно», - прокоментував адвокат.

За словами адвоката, український політв'язень передає всім слова подяки за підтримку його і його родини, а також всіх політв'язнів. Він має намір доводити свою невинність і абсурдність пред'явлених обвинувачень.

«Незважаючи на мої політичні погляди, незгоду з окупацією Криму, про що я казав і кажу відкрито, у мене ніколи навіть на думку не спадало підривати когось. Тероризм і насильство - це зло. А кримінальна справа стосовно мене - це помста за мої політичні погляди», - попросив передати свої слова громаді Олег Приходько.

Як повідомлялося, Приходько затримали 10 жовтня 2019 року. ФСБ РФ звинуватила його в підготовці теракту і незаконному виготовленні вибухових речовин. Пізніше додалося обвинувачення за ч. 1 ст. 222.1 Кримінального кодексу Росії (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв).

5 лютого підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя продовжив арешт Олегу Приходьку до 10 квітня.

Водночас прокуратура АР Крим у зв'язку з арештом Приходька розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі).

Фото: Крим Реалії