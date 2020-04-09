Слідчі РФ повідомили Джемілєву про "день пред'явлення обвинувачення"

Слідчий комітет Росії підготував народному депутату України Мустафі Джемілєву обвинувачення за низкою статей у тому числі за "незаконний перетин кордону".

Про це повідомляє УП, якій Джемілєв передав копію повідомлення СК про день пред'явлення обвинувачення.

Як зазначається, згідно з документом, відповідну кримінальну справу було порушено 11 серпня 2014 року.

Джемілєва обвинувачують за ч.3 ст.322 КК РФ (незаконний перетин державного кордону Російської Федерації), ч.1 ст.222 (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів) та ч. 1 ст.224 (недбале зберігання вогнепальної зброї, яке створило умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило смерть людини або інші тяжкі наслідки).

Лідеру кримськотатарського народу запропонували надіслати замість себе адвоката в кримське відділення СК в Сімферополі, де йому 10 квітня пред'являть обвинувальний акт.

Як повідомлялося, Джемілєв закликав мешканців Криму до безстрашності й мирного ненасильницького опору російському окупаційному режиму.

"Я закликаю всіх змінити страх на презирство до окупантів з усіма відповідними принципами мирного ненасильницького опору окупації. Є на Сході мудре прислів'я: "Найбільше дорожить своєю шкурою той, чия шкура нічого не варта". Я впевнений, що в Криму достатньо патріотів, які думають не про свою шкуру, а про майбутнє Криму і своїх дітей", - заявив лідер кримськотатарського народу.