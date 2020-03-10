Джемілєв пояснив, чому кримські татари можуть відмовитися від обміну

Ув'язнені владою РФ кримські татари можуть відмовитися від обміну, якщо дізнаються, що їх обмінюють на злочинців, припускає народний депутат Мустафа Джемілєв.

Про це Джемілєв сказав у коментарі Громадському радіо.

«Нам передали список з СБУ на затвердження. Невдовзі вони за будь-яку ціну все ж таки планують обмінювати людей. Але ми для себе визначили пріоритети: обмінювати потрібно передовсім тих, у кого найбільші терміни, наприклад, 17-18 років, і за станом здоров’я», - зазначив лідер кримськотатарського народу.

За його словами, Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова підтвердила, що до обмінних списків буде включено кримських татар.

«Вона говорила: «Звісно включимо». Але я мушу сказати, що росіяни категорично проти звільнення кримських татар… У нас там доволі ідейні люди. Якщо вони дізнаються, що їх обмінюють на бандитів, то вони можуть і відмовитися», - пояснив народний депутат.

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Він нагадав, як із допомогою президента Туреччини Ердогана звільнили Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова.

«Ердоган нам говорив, що попросив Путіна їх звільнити, а потім з’ясувалося, що в обмін на це Туреччина була змушена видати двох терористів, які на території Туреччини вбивали чеченських дисидентів. Це професійні вбивці, співробітники ГРУ. І от Умеров і Чийгоз говорять: «Якби ми знали, що такою ціною, то ми б не звільнялися», - резюмував Джемілєв.

Як повідомляв Укрінформ, у підготовлений Україною на найближчий обмін список із 200 осіб включено 86 незаконно ув’язнених кримських татар.

«У ньому 86 кримських татар, у тому числі й ті, хто перебуває на різних стадіях карного переслідування: або щойно засуджені та ті, які відбувають покарання, або ж громадяни, які відбули покарання і перебувають в обмежувальних умовах», - зазначила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.