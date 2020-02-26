Джемілєв закликає кримчан чинити мирний опір окупації

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв закликав жителів окупованого Криму до безстрашності і мирного ненасильницького опору російському окупаційному режиму в Криму.

Про це він заявив на форумі в Києві Age of Crimea (Час Криму), присвяченому Дню кримського опору російській окупації, звертаючись до жителів Криму, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я закликаю всіх змінити страх на презирство до окупантів з усіма відповідними принципами мирного ненасильницького опору окупації. Є на Сході мудре прислів'я: "Найбільше дорожить своєю шкурою той, чия шкура нічого неварта. Я впевнений, що в Криму достатньо патріотів, які думають не про свою шкуру, а про майбутнє Криму і своїх дітей", - заявив Джемілєв.

За його словами, немає жодного сумніву в тому, що Крим буде обов'язково звільнений від окупації.

"Немає жодного сумніву в тому, що Крим рано чи пізно, але обов'язково буде звільнений від окупації. Іншого бути не може, бо порушення міжнародного права, міжнародний розбій, захоплення чужих територій у XXI столітті - це виклик всьому світу, і цивілізований світ не може з цим довго миритися. Але як скоро це станеться, залежить від багатьох факторів, в тому числі у певній мірі і від самих жителів Криму", - зазначив народний депутат.

Як наголосив Джемілєв, в сьогоднішніх умовах, коли Крим "відірваний від цивілізованого світу, і у нього немає ніяких світлих перспектив", жителі Криму повинні думати про свій обов'язок перед батьківщиною.

"Знаємо, що окупант жорстокий, брехливий і підступний, присікає будь-яке іншодумство, не гребуючи ніякими методами. Але коли мова йде про долю батьківщини, про майбутнє наших дітей, ми повинні думати в першу чергу про свій обов'язок і відповідальність перед ними", - сказав лідер кримських татар.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні День опору Криму російській окупації. Шість років тому, 26 лютого 2014 року, в Сімферополі відбувся багатотисячний мітинг кримських татар і проукраїнських активістів на підтримку територіальної цілісності України і проти проведення позачергової сесії Верховної Ради АРК. Тоді біля будівлі кримського парламенту з ініціативи Меджлісу зібралося близько 12 тис. кримських татар. Вони тримали в руках свої національні прапори і прапори України. Мітингарі скандували: «Слава Україні - Героям слава!», «Банду - геть!», «Крим - це Україна!». На протидію цьому мітингу був організований мітинг «Русского единства», яким керував соратник російських окупантів Сергій Аксьонов.