Кримські татари були готові зі зброєю в руках захищати півострів у 2014 році — Джемілєв

У драматичні дні кінця лютого 2014 року, коли над Кримом літали російські літаки, а через Керченську протоку переправлялися колони з російськими танками і солдатами, кримські татари були готові зі зброєю в руках захищати Крим.

Про це в четвер на круглому столі в Києві сказав народний депутат України, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кримські татари говорили: "Що відбувається: на нашу землю заходить чужий солдат, а ми нічого не робимо". Пам'ятаю, в березні заступник голови Меджлісу говорив, що у нього є список, в якому близько 3 тисяч кримських татар, які готові взяти в руки зброю, якщо буде сигнал від української держави і їм дадуть зброю", - сказав Джемілєв.

За його словами, питання збройного опору російським солдатам у Криму хвилювало і Путіна.

"Коли у мене була телефонна розмова з Путіним, його хвилювало, як би не було провокацій з боку кримських татар і сутички з російськими солдатами. Я тоді сказав, що провокацій не буде, тому що кримські татари - громадяни України, і ми вчинимо так, як вирішить українське керівництво", - розповів народний депутат України.

У ті дні, повідомив Джемілєв, Меджліс кримськотатарського народу звертався до ООН, НАТО, до Організації Ісламська конференція із закликом ввести в Крим миротворчі війська. Крім того, Меджліс постійно підтримував зв'язок з посольствами іноземних держав.

"Ми тоді очікували, яким буде сигнал з Києва про те, що робити в цій ситуації, тримали зв'язок з посольствами - всі вони в один голос говорили, що не провокуйте росіян, все вирішиться дипломатичним шляхом", - розповів лідер кримських татар.

За його словами, безвладдя у країні стало однією з причин здачі Криму.

"Час був підібраний Росією так, що ми не могли сконцентруватися на Кримі - безвладдя, президент втік, вищі структури влади в Україні, за даними зовнішньої розвідки США, на більше ніж 30% були інфільтровані агентурою РФ, не кажучи про Крим - там 90% було їх агентурою", - зазначив Джемілєв.

Відразу після російської окупації, продовжив він, в Криму стали використовувати методи тоталітарного правління.

"Застосовувалися методи, які навіть у найбуремніші роки СРСР не застосовували, такі як таємні викрадення і вбивства. 49 осіб викрали, кілька людей врятувалися, 11 трупів ми знайшли зі слідами жахливих тортур, де інші - досі невідомо", - сказав лідер кримських татар.