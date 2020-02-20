Якби Росія отримала відсіч у Криму, на Донбасі її б не було — Джемілєв

Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв вважає, що якби Україна дала відсіч Росії в Криму, вона б уникла війни на Донбасі.

Про це він заявив у четвер в Києві під час круглого столу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми чекали від українського керівництва заклик на кшталт того, що країна в небезпеці, ворог зайшов на нашу землю, громадяни - до зброї! Але цього не було. А якби ми тоді дали відсіч в Криму, я абсолютно впевнений, Росії не було б на Донбасі", - сказав Джемілєв.

За його словами, легке захоплення Криму надихнуло Росію йти далі.

Як розповів лідер кримськотатарського народу, так званих "зелених чоловічків", а насправді, співробітників ГРУ (Головне розвідувальне управління - ред.) було всього 110 осіб, з яких 70 осіб були у Верховній Раді АРК, інші - в Раді міністрів Криму.

"Викурити їх звідти не було б ніякої проблеми. За 15 км від Сімферополя в Піонерському розміщувалася "Альфа", яка могла їх не те, що нейтралізувати і знищити, а просто оточити й заблокувати. Вони нічого не зробили", - констатував Джемілєв.

Він додав, що через кілька місяців після окупації один з українських військових у розмові розповів, що відсічі Росії не було тому, що згідно зі сценаріями навчань і тренувань у них в Криму головною загрозою Україні були "кримськотатарські сепаратисти".