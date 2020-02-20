Чубаров: Там, де слово "Донбас" - відразу має бути "Крим"

Для деокупації Криму Україна повинна стати центром сил, які виступають проти російської агресії в усьому світі.

Про це в четвер у Києві під час круглого столу "Крим: шість років потому. Шляхи та механізми деокупації півострова" заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Саме українська держава зараз повинна бути генератором і виступати центром об'єднання всіх антиросійських сил з метою зупинити широку російську агресію в усьому світі. Ми повинні взяти на себе цей виклик і це завдання", - сказав Чубаров.

Крім того, зазначив він, необхідно бути чіткими в формулюванні своїх цілей і завдань, щоб ніхто не думав, що відновлення контролю над окремими районами Донецької і Луганської областей та відновлення державного суверенітету над Кримом - це різні за часом задачі.

"Там, де слово "Донбас" - відразу слово "Крим". Там, де дія про Донбас - відразу дія про Крим. І навпаки. І під це - вже будь-який діалог", - заявив Чубаров.

Як підкреслив політик, будь-які переговори з Росією повинні вестися з позицій відновлення територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів.

"Будь ласка, якщо ви вимагаєте діалогу з Путіним або переговорів в рамках нормандської четвірки, то ви сідаєте за стіл переговорів для того, щоб говорити про територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим і Севастополь. Усе. Іншої позиції не може бути", - наголосив Чубаров.