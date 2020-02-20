Кримська декларація Помпео залишається незмінною лінією політики США - посольство

Політика США щодо невизнання анексії Росією Криму, сформульована у Кримській декларації держсекретаря Майкла Помпео, залишається незмінною.

Про це заявило Посольства США в Україні у Facebook.

"Кримська декларація держсекретаря Помпео залишається незмінною лінією політики США: ми не визнаємо і не будемо визнавати претензії Кремля на суверенітет над захопленою силою територією всупереч міжнародному праву. #КримЦеУкраїна", - йдеться в заяві.

20 лютого - офіційна дата початку тимчасової окупації Криму, яка була визначена 21 квітня 2015 року постановою Верховної Ради "Про Заяву Верховної Ради України "Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків".

Кримська декларація (англ. Crimea Declaration) — документ у формі заяви для преси державного секретаря Сполучених Штатів Америки Майкла Помпео, в якому підтверджується невизнання анексії півострова Росією та проголошується довгострокова політика щодо відмови визнання її претензій на територію, захоплену силою всупереч міжнародному праву.

Декларація оприлюднена Держдепартаментом 25 липня 2018 року, через десять днів після зустрічі президентів США і Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна в Гельсінкі. Перед зустріччю американський президент допускав висловлювання, які свідчили про можливість перегляду в майбутньому політики США щодо невизнання спроби анексії Криму.

Її текст був переданий уповноваженому Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву, який саме тоді перебував з візитом у США.