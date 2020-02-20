Британія ніколи не визнає незаконної анексії Криму — посол

Велика Британія не забула про спробу Росії змінити кордони Європи і ніколи не визнає незаконної анексії Криму, яка є кричущим порушенням міжнародного права.

Про це йдеться в заяві посла Великої Британії в Україні Мелінди Сіммонс, оприлюдненій у Facebook.

"6 років тому Росія розпочала свою незаконну анексію АР Крим. Велика Британія не забула про її спроби змінити кордони Європи і ніколи не визнає цього кричущого порушення міжнародного права. Закликаємо РФ припинити свій незаконний контроль над Кримом", - зазначила дипломат.

До свого допису вона додала хештег #КримЦеУкраїна - #CrimeaisUkraine.

Cьогодні офіційна дата початку тимчасової окупації Криму, яка була визначена 21 квітня 2015 року постановою Верховної Ради «Про Заяву Верховної Ради України «Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків»».