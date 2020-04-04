Україна в ООН вимагає від Росії відкрити гуманітарний доступ до Криму і Донбасу
Про це у Twitter повідомило Постійне представництво України при ООН.
"Ми дякуємо Генеральному секретареві ООН за те, що він порушив питання необхідності надання допомоги найменш захищеним людям, а також забезпеченні безперешкодного гуманітарного доступу", - зазначається в дописі.
We commend SG for stressing the need to aid those least able to protect themselves and ensure unimpeded humanitarian access.— UKR Mission to UN (@UKRinUN) April 3, 2020
Russia must cease blockage and allow international missions into occupied territories of Donbas, as well as provide care to political prisoners in Crimea https://t.co/YZ1nK3Utne
При цьому постпредство привертає увагу до протиправних дії Росії, яка на окупованих територіях України блокує роботу міжнародних спостережних місій і доступ гуманітарних вантажів.
"Росія повинна припинити блокування доступу й дозволити міжнародним місіям потрапити на окуповані території Донбасу, а також надати адекватний захист політв'язням у Криму", - підкреслили в Постійному представництві України при ООН.
Як повідомлялося, у п'ятницю офіс речника генсека ООН оприлюднив заяву, у якій висловив глибоке занепокоєння загостренням ситуації з пандемією коронавірусу, особливо в уразливих регіонах, а також із ускладненням гуманітарного доступу.
"Генеральний секретар наголошує на необхідності надання допомоги тим, хто найменш здатний захистити себе. Це питання базової людської солідарності та єдиний спосіб для нас подолати пандемію", - наголосили в ООН.