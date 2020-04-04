Україна в ООН вимагає від Росії відкрити гуманітарний доступ до Криму і Донбасу

Україна підтримала заклик генсека ООН зняти перешкоди для допомоги найбільш уразливим перед пандемією регіонам, наголосивши на необхідності забезпечення Росією гуманітарного доступу в окуповані Донбас і Крим.

Про це у Twitter повідомило Постійне представництво України при ООН.

"Ми дякуємо Генеральному секретареві ООН за те, що він порушив питання необхідності надання допомоги найменш захищеним людям, а також забезпеченні безперешкодного гуманітарного доступу", - зазначається в дописі.

We commend SG for stressing the need to aid those least able to protect themselves and ensure unimpeded humanitarian access.



Russia must cease blockage and allow international missions into occupied territories of Donbas, as well as provide care to political prisoners in Crimea https://t.co/YZ1nK3Utne — UKR Mission to UN (@UKRinUN) April 3, 2020

При цьому постпредство привертає увагу до протиправних дії Росії, яка на окупованих територіях України блокує роботу міжнародних спостережних місій і доступ гуманітарних вантажів.

"Росія повинна припинити блокування доступу й дозволити міжнародним місіям потрапити на окуповані території Донбасу, а також надати адекватний захист політв'язням у Криму", - підкреслили в Постійному представництві України при ООН.

Як повідомлялося, у п'ятницю офіс речника генсека ООН оприлюднив заяву, у якій висловив глибоке занепокоєння загостренням ситуації з пандемією коронавірусу, особливо в уразливих регіонах, а також із ускладненням гуманітарного доступу.

"Генеральний секретар наголошує на необхідності надання допомоги тим, хто найменш здатний захистити себе. Це питання базової людської солідарності та єдиний спосіб для нас подолати пандемію", - наголосили в ООН.