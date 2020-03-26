Офіс Президента звернувся до мешканців Криму у зв’язку з поширенням коронавірусу

Офіс Президента України закликає мешканців окупованого Росією півострова Крим зв’язку з поширенням коронавірусу дотримуватися правил гігієни та дезінфекції, за можливості – перейти на дистанційну роботу та залишатися вдома.

Звернення оприлюднене на сторінці ОПУ у Facebook.

"Дорогі кримчани! У зв’язку з поширенням коронавірусу закликаємо вас дотримуватися правил гігієни та дезінфекції, за можливості – переходьте на дистанційну роботу та залишайтеся вдома. Утримайтеся від подорожей і відвідування місць із великим скупченням людей", - зазначили в ОПУ.

В Офісі Президента просять мешканців Криму особливу увагу звернути на безпеку людей похилого віку, які є групою ризику, та дітей.

"У разі виявлення симптомів хвороби (підвищена температура, сухий кашель, ускладнене дихання) самоізолюйтеся та звертайтеся до лікаря", - закликають в ОПУ.

Оперативну інформацію щодо коронавірусу жителі півострова можуть отримувати з офіційних сторінок МОЗ, Кабінету Міністрів та Офісу Президента України.

Актуальна інформація щодо позицій та дій державних органів влади на захист та підтримку зв’язків з нашими громадянами, ситуації з правами людини в Криму є на офіційному сайті Представництва Президента України в АР Крим, його сторінках у Facebook та Twitter, у Telegram-каналі.

За номером гарячої телефонної лінії 0 800 502 192 та за телефоном +380 (552) 49-59-39 Представництво обіцяє надавати консультації фахівців з актуальних кримських питань.