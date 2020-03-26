Суд РФ залишив під арештом фігуранта "бахчисарайської справи" Мустафаєва

Російський суд розглянув апеляційну скаргу фігуранта бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Сервера Мустафаєва, якого двічі доправляли на засідання з високою температурою, і з третьої спроби виніс рішення залишити обвинуваченого під вартою до 15 травня.

Про це з посиланням на адвоката Лілю Гемеджі повідомляє ГО "Кримська солідарність".

"Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно Сервера Мустафаєва залишено без змін. Він перебуватиме в ув'язненні до 15 травня 2020 року», - прокоментувала адвокат.

Як повідомляв Укрінформ, засідання було перенесено з 23 березня на 25-е через хворобу політв'язня. Хоча він хворів з 3 березня, його двічі доставляли до суду з високою температурою і кашлем. Ні в СІЗО, ні в залі суду адекватної медичної допомоги йому не надавали, необхідного огляду не проводили. Проігнорували і його клопотання про взяття аналізу на коронавірус.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова 22 березня вимагала від уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової негайно провести повне медичне обстеження Сервера Мустафаєва, щоб виключити зараження інфекційними захворюваннями, зокрема коронавірусною інфекцією.

Міністерство закордонних справ України 23 березня закликало негайно надати доступ до українських громадян, зокрема, Сервера Мустафаєва, лікарям і омбудсмену для медичного огляду і допомоги. Посольство США 24 березня закликало РФ негайно звільнити кримських татар та інших українських політв'язнів, яким до того ж не надають відповідного медичного забезпечення в умовах пандемії коронавірусу Covid-19.