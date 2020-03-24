Росія має негайно звільнити всіх українських політв'язнів – Денісова

Росія має звільнити всіх українських ув'язнених, оскільки не забезпечує їх належною медичною допомогою.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

"Через те, що РФ не забезпечує громадянам України належної медичної допомоги та відповідних умов тримання, що гарантовані Мінімальними стандартними правилами поводження з в’язнями, схваленими Економічною і Соціальною радою ООН – усі незаконно утримувані громадяни України негайно мають бути звільнені", - наголосила вона.

Денісова подякувала посольству США в Україні за заклик до Росії про негайне звільнення всіх українських політичних в'язнів, а також за постійну підтримку українських громадян, яких незаконно утримують у пенітенціарних установах РФ та на території тимчасово окупованого Криму.

"Країна-агресор продовжує незаконно арештовувати громадян України, зокрема кримських татар, подовжувати терміни тримання під вартою та засуджувати до максимальних строків позбавлення волі", - наголосила омбудсмен.

Денісова відзначила, що в умовах світової пандемії коронавірусу Covid-19 перебування українців в місцях позбавлення волі є прямою загрозою для їх життя та здоров'я.

Вона також закликала міжнародну спільноту об’єднати зусилля та підтримати вимогу щодо якнайшвидшого звільнення утримуваних українців.

Як повідомлялося, Сполучені Штати закликали РФ негайно звільнити кримських татар та інших українських політв'язнів, яким, до того ж, не надають відповідне медичне забезпечення в умовах пандемії коронавірусу Covid-19.