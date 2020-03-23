Окупанти у Криму відкрили чергову справу через "заклики до тероризму"

В окупованому Криму ФСБ РФ відкрила проти 26-річного жителя Джанкоя справу про "заклики до тероризму", які він нібито розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

«ФСБ порушила кримінальну справу щодо 26-річного жителя Джанкоя за публікацію в соцмережі. За твердженням ФСБ, кримчанин нібито опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі «заклики до тероризму», - йдеться у повідомленні.

Як стверджують проросійські кримські ЗМІ, джанкоєць, ім'я якого не називається, "розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі в необмеженому вільному публічному доступі відеоролики, що містять заклики до участі в терористичній діяльності і виправдання тероризму".

Також повідомляється, що російські силовики вилучили «електронні носії інформації та обчислювальну техніку». Чоловікові загрожує покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

«Під час допиту підозрюваний визнав свою вину і розкаявся у скоєному. Стосовно нього обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд», - цитує КПГ повідомлення проросійського "Кримінформу".

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На опублікованому ФСБ відео видно, що молодий чоловік за вказівкою співробітника ФСБ знімає зі стіни у своєму будинку кримськотатарський національний прапор.