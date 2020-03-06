ФСБ затримала українця в окупованому Криму

ФСБ РФ заявляє про затримання в окупованому Криму громадян України і Росії, які нібито знаходяться в російському федеральному розшуку.

Обидва затримані прямували до Криму з материкової України, повідомляють Крим.Реалії.

"У ході здійснення прикордонного контролю затримано громадянина України 1983 року народження, який прямував з Києва до Феодосії. Під час перевірки документів прикордонникам стало відомо, що його особистістю зацікавлені російські органи внутрішніх справ Керчі", - йдеться у повідомленні кримських ЗМІ, які посилаються на пресслужбу так званого прикордонного управління ФСБ Росії по Криму.

Стверджується, що раніше 36-річний громадянин України скоїв крадіжку в одному з місцевих магазинів і на момент чергового відвідання Криму був оголошений в розшук. За фактом крадіжки російські слідчі порушили кримінальну справу за статтею 158 КК Росії - крадіжка.

Другий затриманий - громадянин Росії 1993 року народження, прямував з Чернігова до Керчі.

"Прикордонники встановили, що відносно нього кримськими правоохоронними органами порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 2 статті 228 КК Росії - незаконні придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробка наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені у великих розмірах", - пише Крим.Реалії.

Повідомляється, що "після додаткової перевірки і складання необхідних документів обидва громадянина передані співробітникам МВС для здійснення подальших процесуальних дій".

Поки що коментарів затриманих і їхніх адвокатів немає.