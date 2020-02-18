ФСБ "шиє" керченським підліткам підготовку терактів у Криму

ФСБ Росії заявила, що в місті Керч у Криму затримано двох неповнолітніх місцевих жителів 2003 і 2004 років народження, які нібито готували терористичні акти в двох освітніх закладах міста.

Про це в Facebook повідомляє Кримська правозахисна група.

"За твердженням пресслужби ФСБ, підлітки є "прибічниками екстремістської ідеології, послідовниками 18-річного Владислава Рослякова, причетного до вбивства двадцяти осіб у Керченському політехнічному коледжі в жовтні 2018 року", - йдеться у повідомленні.

У ФСБ стверджують, що підлітки нібито "розробили плани збройних нападів, для чого підшукали інтернет-інструкції з виготовлення саморобних вибухових пристроїв, а також схеми будівель".

Крім того, російські спецслужби стверджують, що "разом з підготовкою терактів підлітки адміністрували в соціальних мережах і месенджерах т.зв. "групи смерті", в яких підбурювали користувачів до скоєння аналогічних злочинів".

Також повідомляється, що в місцях проживання у затриманих підлітків "вилучено саморобні вибухові пристрої з вражаючими елементами, придбані через мережу Інтернет компоненти для виготовлення вибухових речовин".

Повідомляється, що випробування "пробних" вибухових пристроїв проводилися на домашніх тваринах.

"За фактом підготовки терористичних актів вирішується питання про порушення кримінальних справ за статтями 30 і 205 КК Росії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Кримська правозахисна група перевіряє цю інформацію.

Як повідомлялося, 17 жовтня 2018 року в окупованій Керчі 18-річний студент місцевого Політехнічного коледжу Владислав Росляков влаштував у стінах коледжу збройний напад. Унаслідок вибуху бомби і використання вогнепальної зброї були вбиті 21 особа і поранені ще 50. Росляков у ході теракту покінчив з життям. За деякими даними, керченський стрілець, який влаштував напад у коледжі, був учасником секції "військово-патріотичного" навчання, яка могла спровокувати агресивні настрої підлітка.

Фото: Кримська правозахисна група