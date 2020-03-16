Україна в ООН порадила Росії піти на карантин через "симптоми брехні" щодо Криму

Постійне представництво України при ООН порадило російській місії піти на самоізоляцію та пройти лікування через "симптоми брехні" після того, як росіяни поширили заяву про шосту річницю так званого "возз'єднання" Криму з РФ.

Про це йдеться в повідомленні у Twitter українського дипломатичного представництва при ООН.

"Постійному представництву Росії при ООН – не ставтеся скептично до гігієни в інформаційному просторі. Це може бути небезпечним. Існує два простих правила, яких слід дотримуватися. Правило перше – залишайтеся в ізоляції, якщо у вас проявляються симптоми брехні. Правило друге – зверніться до лікаря, якщо брехня прогресує", - зауважили в українській місії.

Таким чином, українське дипломатичне представництво відповіло на чергову заяву РФ про так зване "возз'єднання" Криму з "батьківщиною", чим росіяни цинічно називають незаконну анексію українського півострова.

Читайте також: Україна закликає світ і надалі тиснути на Росію через окупацію Криму

Як відомо, 16 березня 2014 року під дулами автоматів російських сил спецпризначення, на території Криму пройшло інсценування так званого "референдуму" про статус півострова. За його результатами РФ заявила про включення Криму до свого складу. Це стало першим випадком перекроювання кордонів у Європі після Другої світової війни – в порушення всіх міжнародних норм й існуючого глобального порядку миру.