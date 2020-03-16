Україна закликає світ і надалі тиснути на Росію через окупацію Криму

Крим є і буде територією України, світ ніколи не визнає незаконної анексії півострова Росією.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ у зв’язку із шостою річницею проведення так званого референдуму РФ у Криму.

“Крим є і буде суверенною територією України. Консолідована позиція міжнародної спільноти і рішення ключових міжнародних організацій, у т.ч. ГА ООН, ЄС, НАТО, Ради Європи, ЮНЕСКО, міжнародних парламентських структур чітко свідчить - світ ніколи не погодиться на визнання де-юре чи де-факто незаконної анексії Криму”, - підкреслили в МЗС.

У міністерстві нагадали, що сьогодні виповнюється рівно шість років з того дня, коли Росія здійснила спробу легітимізувати збройну агресію проти України та військову окупацію Кримського півострова шляхом проведення незаконного за формою і фейкового за суттю референдуму про статус Криму.

За даними МЗС, так званий референдум став грубим порушенням Конституції України, основоположних принципів міжнародного права, двосторонніх угод, а дії Москви оцінені міжнародною спільнотою як абсолютно незаконні, а юридичний статус так званого референдуму - як нікчемний.

Водночас у МЗС наголосили, що бажання окупанта консолідувати свій контроль за незаконно захопленою територією призвело до драматичного погіршення ситуації на півострові, де системно порушуються права і свободи людини, здійснюються політичні переслідування, у тому числі за релігійною і етнічною ознаками.

Крім того, зазначається, що активна мілітаризація перетворює півострів у потужну військову базу, що загрожує безпеці України, Східної Європи та Чорноморському регіону.

У МЗС висловили підтримку усім, хто страждає від авторитарного режиму та окупації.

Україна також закликає міжнародне співтовариство до подальшого посилення політико-дипломатичного й економічного тиску на Москву з метою якнайшвидшого звільнення Криму.

“Без припинення агресії РФ відновлення миру і стабільності в Європі є неможливим”, - підкреслили в МЗС.