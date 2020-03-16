Междліс кримськотатарського народу працюватиме дистанційно

Через загальнонаціональний карантин з приводу коронавірусу Меджліс кримськотатарського народу до 3 квітня працюватиме дистанційно, а особистий прийом здійснюватиметься лише в особливих випадках.

Про це повідомив у Facebook голова Меджлісу Рефар Чубаров.

"Загроза поширення коронавірусу в Україні зобов'язує нас, як на персональному рівні, так і на рівні установ, приймати елементарні запобіжні заходи, завдяки яким можна не тільки уберегтися від найнебезпечнішої хвороби, а й локалізувати її розширення в Україні... У зв'язку з цим, діяльність співробітників центрального офісу Меджлісу кримськотатарського народу в період до 03 квітня 2020 року переводиться на дистанційний режим роботи. Прийом і консультації відвідувачів в зазначений період співробітниками офісу і членами Меджлісу кримськотатарського народу будуть проводиться також на дистанційному рівні. Особистий прийом членами Меджлісу кримськотатарського народу буде здійснюватися лише в тих випадках, коли розв'язання питання неможливо на дистанційному рівні", - йдеться у повідомленні.

Чубаров також оприлюднив адреси акаунтів співробітників офісу, членів Меджлісу кримськотатарського народу, народних депутатів України та їх помічників, за якими можна звертатися.