Прокуратури припиняють прийом на час карантину - звертатися можна онлайн

У прокуратурі в період карантину не прийматимуть громадян, проте звернення можна надіслати у електронній формі.

Про це йшлося під час наради в.о. генпрокурора Віктора Чумака з керівниками регіональних прокуратур 16 березня, повідомляє Офіс генпрокурора.

"Чумак наголосив, що наразі допуск сторонніх осіб до приміщень органів прокуратури з питань, пов'язаних із виконанням функцій прокуратури, буде здійснюватися з дозволу керівника органу прокуратури. Також на певний час в прокуратурах не буде проводитися особистий прийом громадян, але звернення будуть прийматися в електронній формі",- інформує прес-служба відомства.

На невизначений термін переноситься Всеукраїнська конференція прокурорів, яка мала пройти 27 березня.

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Крім того, прокуратура збирається закупити антисептичні засоби і дистанційні термометри, аби вимірювати температуру працівникам відомства і відвідувачам.

За останніми даними, в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. Із них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.

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Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.