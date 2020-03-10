"Заручники окупації": у Вінниці презентували історії 20 кримськотатарських родин

У Вінниці у вівторок презентували історії 20 кримськотатарських родин у проєкті «Заручники окупації».

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив голова Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

«Мета і філософія цієї виставки полягає в тому, щоб показати історії, - за допомогою фотографій, коротких записів, - історії людей, цілого народу. Ми брали не тільки політиків і громадських діячів, а й звичайних людей, життя яких змінилося через окупацію Криму. Це десять родин, які проживають у Криму, і десять, які опинилися на материковій частині України, і не можуть повернутися в Крим. Це і творчі люди, і військові, які служили у добровольчих загонах. Наша ціль - дати більше інформації суспільству та міжнародним організаціям, а також сприяти глибшому розумінню долі кримськотатарського народу», - повідомив Барієв.

Виставка-експозиція "Заручники окупації"/ Фото: Олександр Лапін

Під час презентації учасники проєкту ознайомили вінничан із двадцятьма історіями наших співвітчизників, представлених на 40 стендах. Там містилися розповідь про десять родин внутрішньо переміщених осіб і десяти сімей, які проживають у тимчасово окупованому Криму.

На презентацію для спілкування з вінничанами завітали герої виставки. Зокрема, легендарний ветеран АТО, комбат добровольчого батальйону «Крим» Іса Акаєв, який зараз живе на Вінниччині.

Організував експозицію Кримськотатарський ресурсний центр за підтримки Посольства США в Україні. У Вінниці вона експонуватиметься упродовж тижня, а потім помандрує до Львова та Дніпра.