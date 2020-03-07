Штати в ООН закликали посилити санкції проти Росії

Заступник представника США в ООН Черіті Норман Шале закликала світову спільноту запровадити санкції проти Росії за її дії в окупованому Криму.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За словами американського дипломата, Штати сповнені рішучості залучити Росію до відповідальності за окупацію Криму.

"З 2014 року наступні раунди санкцій адресно зверталися до тих, хто грав провідну роль в окупаційному режимі. Також є санкції щодо представників правоохоронних органів, які застосовували тортури до кримськотатарських активістів. Закликаємо інші країни ввести такі обмеження", - сказала Шале.

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Вона також закликала Росію надати доступ ООН та ОБСЄ на територію анексованого півострова, щоб міжнародні місії могли спостерігати і документувати все, що там відбувається.

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Нагадаємо: раніше комітет постійних представників країн Європейського Союзу в середу, 4 березня, узгодив продовження персональних санкцій проти Росії за "підрив територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України".