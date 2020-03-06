ЄС офіційно зняв санкції з Азарова і Ставицького

Рішення Ради ЄС про зняття санкцій з колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова і ексміністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького офіційно набуло чинності у п’ятницю, 6 березня.

Відповідне повідомлення оприлюднено в Офіційному журналі Євросоюзу.

Як зазначається, з переліку фізичних та юридичних осіб, що перебувають під санкціями, вилучено Азарова та Ставицького.

"На основі аналізу рішення 2014/119/CFSP застосування обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб, суб'єктів та органів, слід продовжити до 6 березня 2021 року. Позиції щодо двох осіб (Азарова та Ставицького – ред.) виключити…", - йдеться у повідомленні.

Санкції передбачали замороження активів і заборону на в’їзд у країни ЄС.

Водночас обмежувальні заходи ЄС, запроваджені у 2014 році за неналежне використання державних фондів України або за службові зловживання, що призвели до втрати бюджетних фондів України, продовжено на рік для десяти колишніх українських високопосадовців.

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Як повідомляв Укрінформ, Рада ЄС у четвер, 5 березня, ухвалила рішення продовжити ще на рік, до 6 березня 2021 року, обмежувальні заходи проти 10 посадовців часів режиму Януковича, причетних до зловживань, що призвели до втрати Україною бюджетних фондів. Однак проти двох посадовців санкції не продовжили.

Це рішення прийнято на основі щорічного перегляду згаданих заходів. Згадані санкції були запроваджені у березні 2014 року та відтоді оновлювалися на щорічній основі.

Фото: Alexander Widding / Global look