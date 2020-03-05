Рада ЄС продовжила санкції проти 10 чиновників режиму Януковича

Рада ЄС оприлюднила у четвер рішення продовжити ще на рік, до 6 березня 2021 року, обмежувальні заходи проти службових осіб часів режиму Януковича, причетних до зловживань, що призвели до втрати Україною бюджетних фондів.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Ради.

«Рада ЄС сьогодні вирішила продовжити ще на один рік, до 6 березня 2021 року, чинне заморожування рахунків для 10 персон, яких визнано відповідальними за неналежне використання державних фондів України або за службові зловживання, що призвели до втрати бюджетних фондів України. Обмежувальні заходи проти двох осіб не були продовжені», - йдеться у повідомленні.

Це рішення прийнято на основі щорічного перегляду згаданих заходів. Згадані санкції були започатковані у березні 2014 року та відтоді оновлювалися на щорічній основі.

Наразі Рада ЄС не повідомляє прізвища людей, обмеження щодо яких не були продовжені.

Як йдеться у повідомленні, завтра, 6 березня, це рішення Ради ЄС буде оприлюднене у Офіційному журналі Євросоюзу.

Напередодні кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк написав у Тwitter , що посли ЄС ухвалили рішення про скасування санкцій проти експрем'єра України Миколи Азарова та колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького.

Санкції проти Віктора Януковича та його оточення були вперше введені в березні 2014 року і відтоді продовжуються на щорічній основі. З часом ЄС почав знімати обмеження з ексчиновників через недостатні докази.