Проти високопосадовців режиму Януковича активізують розслідування - Рябошапка

Офіс генерального прокурора і НАБУ активізують розслідування справ проти колишніх високопосадовців режиму Віктора Януковича, що має унеможливити скасування відносно них персональних санкцій Євросоюзу.

Про це в коментарі власному кореспонденту Укрінформу заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

«Ми зараз зробили аудит справ щодо підсанкційних осіб. Велика частина з них передана до НАБУ, яке користується довірою у європейських партнерів. Це також оцінено позитивно. Ми вже проводили декілька нарад, де розпланували, яким чином можна активізувати розслідування і, нарешті, надати європейським партнерам докази того, що ці розслідування не заморожені, але активізовані й розслідуються далі», - пояснив ситуацію генпрокурор.

Рябошапка визнав проблему, що не всі матеріали, які надавалися раніше Генеральною прокуратурою стороні ЄС, підтверджували активність і результативність слідства за цими справами. Відповідно, європейська сторона мала підстави не продовжувати персональні обмежувальні заходи проти деяких представників режиму Януковича.

Рябошапка повідомив, що Офіс генпрокурора виступив з ініціативою оголошення у міжнародний розшук таких осіб, які нині перебувають лише в українському національному розшуку, що дасть можливість застосувати до деяких з них спеціальну процедуру заочного засудження.

«Є проблема, пов'язана з тим, що по деяких з цих підсанкційних осіб колишнє керівництво Генеральної прокуратури проводило певні переговори – таємні. І європейські експерти в таких переговорах, власне, вбачають наявність не правових, а певних корупційних мотивів для переслідування цих колишніх високопосадовців. Така проблема існувала, і про це неофіційно у кулуарах говорили експерти», - розповів Рябошапка.

Він зазначив, що нині в Офісі генпрокурора повністю змінили формат документів, які надаються стороні ЄС, що європейськими експертами оцінюється позитивно.

Як повідомляв Укрінформ, Євросоюз у березні 2014 року запровадив персональні санкції проти низки колишніх високопосадовців режиму Віктора Януковича за протиправне заволодіння державними активами.

Нині у «чорному списку» перебувають 12 таких осіб, включаючи самого Януковича. Санкції ЄС відносно них діють до 6 березня 2020 року.

Обмежувальні заходи передбачають заморожування активів цих осіб у країнах-членах ЄС та візові заборони для подорожей до Євросоюзу.

Санкції продовжуються щороку.

Фото: ОГП