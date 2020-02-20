Воєнні злочини РФ: у Рябошапки розповіли представникам суду в Гаазі про сотні розслідувань

Заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов провів зустріч з представниками Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду щодо доказів російської агресії на Донбасі та в Криму.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"Під координацією Офісу генерального прокурора правоохоронні органи України продовжують збирати докази наявності збройного конфлікту міжнародного характеру та контролю РФ над тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

За словами Мамедова, процес збирання доказової бази, документування та досудового розслідування наразі має системний, єдиний та скоординований характер.

Зокрема, для цього в Офісі Генпрокурора був створений Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, та відповідні підрозділи в обласних прокуратурах на Донбасі.

Уточнюється, що прокурори на центральному рівні здійснюють процесуальне керівництво у близько 300 масштабних кримінальних проваджень, а предметом розгляду обласних прокуратур є понад 12 тис. кримінальних проваджень.

«За 6 років збройної агресії ми вже маємо певний досвід розслідування та кримінального переслідування за злочини проти людяності та воєнні злочини. Зараз ініціювали внесення змін до національного законодавства для імплементації норм міжнародного гуманітарного права (МГП), а також ратифікації Римського статуту», - додав Мамедов.

За його словами, у Офісі генпрокурора планують разом з громадським сектором створити реєстр порушень норм МГП, тобто, мова йде про атаки на цивільні об’єкти, вбивства та катування військовополонених та цивільних осіб, "адже встановлено понад 3500 осіб, які незаконно утримувались у полоні і піддавались тортурам, катуванню та нелюдському поводженню".

Сторони також обговорили конкретні кейси щодо злочинів, учинених на тимчасово окупованих територіях АР Крим та на сході Україні, а також наступні кроки для подальшого вивчення та аналізу ситуації в країні.