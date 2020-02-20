Питання судового переслідування РФ за окупацію Криму та Донбасу не знімається — МЗС

Україна продовжить переслідування Росії в міжнародних судах з метою притягнення її до юридичної відповідальності за дії в Криму і на Донбасі.

Про це заявив політичний директор Міністерства закордонних справ Олексій Макеєв під час круглого столу на тему: "Крим: шість років потому. Шляхи та механізми деокупації півострова", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми зі свого боку продовжуємо робити все, щоб тема Криму залишалася на порядку денному. Ми переслідуємо Росію в тих міжнародних судових інстанціях, де існує юрисдикція, і будемо продовжувати це робити, це (питання) не знімається", - сказав Макеєв.

Він констатував, що сьогодні під російською окупацією перебуває понад 7% території України. У цьому контексті дипломат акцентував, що жодна країна світу не визнала правомірності дій РФ, більшість засудила російську агресію, а міжнародні партнери України запровадили щодо Росії санкції за її агресію та окупацію Криму і Донбасу.

"Ці санкції - хоча це складне завдання для українських дипломатів - триватимуть, аж допоки Крим не буде деокупований. В директивах усіх українських делегацій на будь-яких переговорах з партнерами обов'язково порушувати питання відновлення українського суверенітету на Донбасі і в Криму. Це обов'язковий пункт порядку денного в будь-яких переговорах з РФ - або двосторонніх, або багатосторонніх", - наголосив політичний директор МЗС.

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Макеєв також нагадав, що сьогодні Генасамблея ООН розглядатиме питання ситуації на окупованих територіях, і у виступі міністра закордонних справ України буде приділена належна увага і Донбасу, і Криму.

Як відомо, Україна 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії з метою притягнення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України.