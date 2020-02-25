Напади на активістів: Рябошапка пропонує передати розслідування СБУ

Напади на активістів: Рябошапка пропонує передати розслідування СБУ

Укрінформ
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка запропонував передати Службі безпеки України розслідування кримінальних проваджень щодо нападів на громадських активістів.

Про це він сказав під час "Форуму реформ: на шляху до Вільнюса" у Києві, повідомляє Радіо Свобода.

"Ми намагаємося зараз всі справи, які пов’язані з нападами на активістів, передати в один орган досудового розслідування – це Служба безпеки. Є певні особливості, чому саме передаються туди справи, і власне, ми розуміємо, що контекст, чому ці люди зазнають нападів, він єдиний для всієї України, незалежно від регіону – здебільшого це одні й ті самі мотиви", – заявив Рябошапка.

На його думку, найбільш прийнятним варіантом є розслідування нападів на активістів в одному органі досудового розслідування.

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Як зазначається у повідомленні, за даними дослідників кількох правозахисних організацій, за 2019 рік вдалося задокументувати 83 факти переслідування громадських активістів та правозахисників в Україні. Найчастіше йшлося про захисників прав ЛГБТ, антикорупціонерів та борців із забудовами. Найрезонанснішим з-поміж цих випадків є вбивство чиновниці та громадської активістки Катерини Гандзюк. Правоохоронці заявляли про 75 кримінальних проваджень за фактами нападів на активістів.

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