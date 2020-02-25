Напади на активістів: Рябошапка пропонує передати розслідування СБУ

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка запропонував передати Службі безпеки України розслідування кримінальних проваджень щодо нападів на громадських активістів.

Про це він сказав під час "Форуму реформ: на шляху до Вільнюса" у Києві, повідомляє Радіо Свобода.

"Ми намагаємося зараз всі справи, які пов’язані з нападами на активістів, передати в один орган досудового розслідування – це Служба безпеки. Є певні особливості, чому саме передаються туди справи, і власне, ми розуміємо, що контекст, чому ці люди зазнають нападів, він єдиний для всієї України, незалежно від регіону – здебільшого це одні й ті самі мотиви", – заявив Рябошапка.

На його думку, найбільш прийнятним варіантом є розслідування нападів на активістів в одному органі досудового розслідування.

Як зазначається у повідомленні, за даними дослідників кількох правозахисних організацій, за 2019 рік вдалося задокументувати 83 факти переслідування громадських активістів та правозахисників в Україні. Найчастіше йшлося про захисників прав ЛГБТ, антикорупціонерів та борців із забудовами. Найрезонанснішим з-поміж цих випадків є вбивство чиновниці та громадської активістки Катерини Гандзюк. Правоохоронці заявляли про 75 кримінальних проваджень за фактами нападів на активістів.