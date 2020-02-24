Вбивство Гандзюк: захист Левіна оскаржить рішення про екстрадицію

Адвокати Олексія Левіна — підозрюваного в організації вбивства радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк — оскаржуватимуть рішення про його екстрадицію з Болгарії в Україну.

Про це у коментарі hromadske повідомив український адвокат Левіна Михайло Величко.

«Цього тижня його точно не екстрадують, тому що клієнт особисто ухвалив рішення і дана вказівка адвокату, який представляв його інтереси в Болгарії — подати апеляційну скаргу. Технічно ми у будь-який момент можемо відкликати цю апеляційну скаргу, але поки що не стоїть це питання», — сказав Величко.

Він також підтвердив інформацію про те, що Дмитро Ільченко та Андрій Мурашків — адвокати Владислава Мангера, підозрюваного у замовленні нападу на Гандзюк — намагалися потрапити до Олексія Левіна у місце утримання в Болгарії.

«Вони залучали ще одного адвоката Мокіна, навіть легалізували свої повноваження через Міністерство юстиції Болгарської Республіки, але потрапити до нього не змогли», — сказав захисник Левіна.

Натомість, у коментарі hromadske Дмитро Ільченко сказав, що це неправда, а Мурашкін відмовився коментувати, але на сторінці у Facebook назвав цю інформацію фейковою та додав, що збирається туди поїхати, адже має право допитати підозрюваного.

Як повідомляв Укрінформ, суд у Болгарії 21 лютого ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Москаленка (Левіна), підозрюваного у причетності до вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Як повідомлялося, на території Болгарії 24 січня затримали Олексія Москаленка (Левіна), якого розшукували за підозрою в причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк. Його особу встановили за відбитками пальців, оскільки він змінив зовнішність.

Болгарський суд заарештував підозрюваного на 40 діб.

Активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла.