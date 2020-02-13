Справа Гандзюк: суд залишив Павловського під вартою

Апеляційний суд Києва залишив під вартою до 4 березня Ігоря Павловського, який є фігурантом справи вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу його адвокат Володимир Сергет.

"Юридично вважається, що скарга частково задоволена, але по суті рішення змінили у більш гіршу сторону: іще на чотири години більше Ігоря Павловського триматимуть під вартою", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, 20 січня правоохоронці під час спецоперації у Херсоні затримали помічника колишнього народного депутата Ігоря Павловського. Йому оголосили підозру у створенні злочинної організації (ч. 1 ст. 255 ККУ).

Згодом Печерський райсуд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 4 березня без права на внесення застави.

Вперше Павловського, який був помічником народного депутата Миколи Паламарчука, затримали 12 листопада 2018 року у справі про вбивство Гандзюк, однак невдовзі відпустили під домашній арешт.

Генпрокуратура наприкінці липня 2019 року передала до суду обвинувальний акт щодо Павловського у справі Гандзюк. Йому інкримінували порушення ч. 1 ст. 396 ККУ (приховування злочину).

Херсонську активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій. Вона померла 4 листопада.

Виконавців злочину було засуджено.