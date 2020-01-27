Фігурант справи Гандзюк змінив зовнішність і ходу, його знайшли за відбитками

Фігуранта справи убивства Катерини Гандзюк Олексія Москаленка (Левіна) у Болгарії встановили за відбитками пальців, оскільки він змінив свою зовнішність і ходу.

Про це розповіли під час пресконференції у понеділок речник генерального прокурора Болгарії Сійка Мілева, районний прокурор міста Бургас Георгій Чинев і очільник Національної поліції Болгарії Христо Терзійський, повідомляє болгарський сайт Flagman.

Як зазначила Мілева, до Болгарії прибула делегація українських правоохоронців на чолі з заступником генпрокурора України Віктором Трепаком. 23 січня відбулася нарада за участі генпрокурора Болгарії Івана Гешева, під час якої окреслили план затримання.

«24 січня 2020 року на території Бургаса під час спецоперації поліції було затримано розшукувану особу. Особу затриманого було встановлено за допомогою вилучених відбитків пальців”, - сказала Сійка Мілева.

За її словами, під час обшуків у будинку знайшли два паспорти — один міжнародний, а інший національний, а також сім-карти.

Водночас районний прокурор міста Бургас Георгій Чинев розповів, що спочатку Москаленка затримали на 72 години. Наразі до Бургаського райсуду направлене клопотання про його арешт на 40 діб.

У свою чергу очільник Національної поліції Болгарії Христо Терзійський розповів, що Москаленко перетнув кордон у населеному пункті Дуранкулак і у подальшому офіційно не реєструвався.

Читайте також: У Болгарії затримали підозрюваного в нападі на Гандзюк

Разом з ним у Болгарії проживала і його дружина.

За словами Терзійського, затриманий змінив зовнішність і навіть ходу, щоб його не можна було ідентифікувати.

Як повідомлялося, на території Болгарії 24 січня затримали Олексія Москаленка (Левіна), який розшукувався за підозрою у причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.