У Болгарії затримали підозрюваного в нападі на Гандзюк

На території Болгарії затримали Олексія Москаленка (Левіна), який розшукувався за підозрою у причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

"Щойно працівниками правоохоронних органів Болгарії разом із представниками Офісу Генерального прокурора та Служби безпеки України на території Болгарії затримано Олексія Москаленка (Левіна), який розшукується за підозрою у причетності до нападу на К. Гандзюк", - йдеться у повідомленні.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов у свою чергу заявив, що це затримання - яскраве підтвердження того, що повне розслідування справи Катерини Гандзюк і покарання всіх виконавців, організаторів та замовників є вкрай важливим. "Суспільство чекає від нас результатів і ми цілеспрямовано рухаємось до того, аби поставити в цій справі фінальну крапку", - зазначив Баканов, якого цитує СБУ у Facebook.

Як повідомляв Укрінформ, Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

Також 11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але той вийшов під заставу у 2 млн 497 тис. 300 гривень. 25 квітня стало відомо, що Мангеру змінили підозру - на "замовлення завдання тілесних ушкоджень".

6 червня 2019 року п'ятеро безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі. Але ні замовники вбивства, ні посередники досі не засуджені і не покарані.

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20 січня 2020 року під час спецоперації у Херсоні проведено понад 30 обшуків та оголошено підозру 9 особам. Правоохоронці під час спецоперації у Херсоні затримали Ігоря Павловського.

Офіс генпрокурора заявив, що правоохоронці проводили спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка вчиняла у Херсонській області насильницькі дії щодо громадян та підпали їхнього майна, та з метою відшукати додаткові докази у кримінальному провадженні за фактом нападу на активістку Катерину Гандзюк.

21 січня Печерський суд міста Києва обрав запобіжний захід для Павловського у вигляді взяття під варту до 4 березня 2020 року.

Адвокати голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера заявили, що звернулися до Європейського суду з прав людини щодо грубого порушення його прав.